Пекин, 16 февраля. Лидеры стран ожидают следующего шага президента России Владимира Путина по эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Журналисты «ПолитРоссии» при пересказе оригинальной статьи подчеркнули, что никто из мировых лидеров не может понять и предсказать направление развития «украинского кризиса». США также не могут грамотно спрогнозировать ситуацию. Поэтому они нервно ожидают следующего шага от главы РФ.

«Теперь все начали задумываться: что будет дальше?» – пишут корреспонденты Sohu.

Президент России Владимир Путин при этом раскрыл свою дальнейшую тактику по ситуации вокруг Украины. Об этом глава РФ сообщил после завершения переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле.

«Как Россия будет действовать? По плану! Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она может складываться? Пока никто, это зависит не только от нас», – отметил Путин.

По словам китайского издания, «украинский кризис» стал одним из наиболее опасных ситуаций для европейских государств со времен Второй мировой войны. При этом на данный момент напряженность вокруг границ страны начинает ослабевать.

Ранее представители канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что США и НАТО готовы ввести против России «беспрецедентные санкции» в случае эскалации конфликта вокруг Украины. «Национальная служба новостей» сообщала о возможном замедлении или блокировании американских соцсетей в РФ в связи с этим.