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Силы ПВО армий России и Белоруссии отразят «воздушную атаку» на совместных учениях

Армия
Силы ПВО армий России и Белоруссии отразят «воздушную атаку» на совместных учениях
Пресс-служба Балтийского флота

Минск, 16 февраля. Бойцы ВС РФ и белорусской армии отработают отражение воздушной атаки условного противника в ходе активной фазы совместных учений «Союзная решимость — 2022».

Военнослужащие армий Союзного государства отразят «воздушное нападение» и обеспечат прикрытие развернутой группировки сил, сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

«В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость — 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач…. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что задействованный в совместных учениях контингент ВС РФ покинет республику после завершения маневров. О переговорах глав военных ведомств Белоруссии и Украины сообщал «Царьград».

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белоруссия учения вс рф пво
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