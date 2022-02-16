Силы ПВО армий России и Белоруссии отразят «воздушную атаку» на совместных учениях

Минск, 16 февраля. Бойцы ВС РФ и белорусской армии отработают отражение воздушной атаки условного противника в ходе активной фазы совместных учений «Союзная решимость — 2022».

Военнослужащие армий Союзного государства отразят «воздушное нападение» и обеспечат прикрытие развернутой группировки сил, сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

«В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость — 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач…. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что задействованный в совместных учениях контингент ВС РФ покинет республику после завершения маневров. О переговорах глав военных ведомств Белоруссии и Украины сообщал «Царьград».