Глава Минфина Силуанов: Россия создала финансовый «щит» для противостояния санкциям

Москва, 16 февраля. Россия сможет защитить свою экономику в случае введения против страны санкций, направленных на финансовый сектор, заявил министр финансов Антон Силуанов.

РФ создала своеобразный щит в виде «золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила». А Центробанк страны разработал систему передачи финансовой информации в случае отключения от системы SWIFT. Министр также подчеркнул, что возможные ограничения приведут к «определенной волатильности», но не нанесут существенного вреда.

«Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — сказал Силуанов.

Ряд аналитиков ранее предположили, что антироссийские санкции могут нанести мощный удар по экономике Европы. Они опасаются, что власти РФ в качестве ответных мер уменьшат поставки газа.