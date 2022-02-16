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Глава Минфина Силуанов: Россия создала финансовый «щит» для противостояния санкциям

Экономика
Глава Минфина Силуанов: Россия создала финансовый «щит» для противостояния санкциям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Россия сможет защитить свою экономику в случае введения против страны санкций, направленных на финансовый сектор, заявил министр финансов Антон Силуанов.

РФ создала своеобразный щит в виде «золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила». А Центробанк страны разработал систему передачи финансовой информации в случае отключения от системы SWIFT. Министр также подчеркнул, что возможные ограничения приведут к «определенной волатильности», но не нанесут существенного вреда.

«Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — сказал Силуанов.

Ряд аналитиков ранее предположили, что антироссийские санкции могут нанести мощный удар по экономике Европы. Они опасаются, что власти РФ в качестве ответных мер уменьшат поставки газа.

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