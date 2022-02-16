Сотрудницу налоговой инспекции обокрали в День святого Валентина

Москва, 16 февраля. Неизвестные похитили драгоценности на сумму 2,2 миллиона рублей у начальницы налоговой инспекции подмосковного Красногорска. Как рассказали изданию «Питерские заметки» сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области, преступление было совершено 14 февраля, в День святого Валентина.

Женщина вернулась вечером домой с работы и обнаружила, что дверь взломана, а в квартире все перевернуто вверх дном. Прибывшие на место преступления правоохранители установили, что злоумышленник проник в квартиру в период между 10:00 и 15:00 и украл шкатулку с драгоценностями. Общая сумма ущерба потерпевшей составила около 2,2 миллиона рублей.

Ранее ФАН рассказывал об ограблении стоматологической клиники в Подмосковье. Трое злоумышленников похитили сейф, в котором находилось 2,5 миллиона рублей.