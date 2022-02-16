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Директор фирмы ответит в суде за гибель ребенка в Волгоградской области

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 15:44
Происшествия
Директор фирмы ответит в суде за гибель ребенка в Волгоградской области
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Волгоград, 16 февраля. В СУ СКР России по Волгоградской области завершили расследование смерти 11-летнего мальчика.

По версии регионального СК, 64-летний директор коммерческой фирмы по монтажу, ремонту и обслуживанию систем дымоудаления взялся выполнить работы по проверке дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах на улице Мира в Котово. При этом он пренебрег плановым осмотром, ремонтом и очисткой от сажи дымоходов и вентиляционных каналов, сообщает «Волгоградская Правда».

В результате в одной из квартир от отравления угарным газом погиб 11-летний ребенок. В отношении нерадивого коммерсанта было возбуждено уголовное дело по статье «предоставление ненадлежащих услуг, повлекших гибель малолетнего». Дело уже направлено в суд.

Ранее ФАН сообщал о гибели шестимесячного ребенка поселке Иловля Волгоградской области. Следователи выяснили, что младенец захлебнулся рвотными массами, находясь рядом со спящим отцом. Инициировано расследование трагического инцидента.

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