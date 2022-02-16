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«Совкомбанк» завершил процесс присоединения банка «Восточный»

Экономика
«Совкомбанк» завершил процесс присоединения банка «Восточный»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 февраля. Банк «Восточный» с 14 февраля прекратил свое существование. Теперь он полностью присоединен к «Совкомбанку», который купил 88% акций «Восточного» за 8,7 млрд рублей.

Операционная интеграция компаний окончилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года «Восточный» перестал существовать. В итоге «Совкомбанк» получил от «Восточного» 1 млн кредитов в размере 76 млрд рублей, а также портфель депозитов и текущих счетов на 116 млрд рублей.

В «Совкомбанк» перешло 55% сотрудников «Восточный» (5 тысяч человек). Остальному персоналу «Восточного», с которым пришлось расстаться, были выплачены компенсации совокупным объемом в 1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитно-финансовой организации.

Роснано договорилось с «Совкомбанком» о погашении кредита на 15 млрд рублей. Об этом говорилось в сообщении Telegram-канала госкорпорации.

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сделка банк Восточный Совкомбанк
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