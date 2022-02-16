Минфин заявил о готовности РФ помочь Белоруссии рефинансировать долг

Москва, 16 февраля. Москва готова помочь Белоруссии рефинансировать внешний долг. Такое заявление озвучили в Министерстве финансов РФ.

Прежде всего речь может идти о рефинансировании тела долга примерно в 1 млрд долларов в год перед РФ и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). В каком формате это произойдет, «часть ли это будет через Евразийский фонд или это будут внешгоскредиты — этот вопрос мы решим», отметил министр финансов Антон Силуанов.

«И мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских наших коллег, партнеров по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией», — заявил он.

Оптимальным ответом на западные санкции станет интеграция РФ и Белоруссии. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.