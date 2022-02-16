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Духовник сборной России провел молебен для хоккеистов перед матчем с датчанами

Олимпийские игры 2022
Духовник сборной России провел молебен для хоккеистов перед матчем с датчанами
Global Look Press  /  Li An/XinHua

Пекин, 16 февраля. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев сообщил, что провел молебен для хоккеистов перед матчем 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине против команды Дании.

По его словам, встреча с хоккеистами состоялась вечером во вторник. Подробности разговора со спортсменами он озвучивать не стал.

«Общался с членами команды. Вчера была в полном составе сборная России (по хоккею) на молебне», — рассказал Алексеев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Мужская сборная России по хоккею обыграла датчан в матче 1/4 финала на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Алексея Жамнова. России предстоит сыграть с победителем матча Швеция — Канада. Полуфинал у российских хоккеистов состоится 18 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Духовник сборной России провел молебен для хоккеистов перед матчем с датчанами
олимпийские игры хоккей алексеев
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