Тихонов назвал успехом серебро у российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022

Москва, 16 февраля. Четырехкратный победитель Олимпиад Александр Тихонов высказался о завоевании женской сборной России по биатлону серебряных медалей в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Тихонов назвал серебро успехом. Все четыре биатлонистки шли ровно, а главное, что справились со стрельбой, отметил олимпийский чемпион. По его словам, он переживал больше всех за Светлану Миронову. Он похвалил всех россиянок, особенно отметив Кристину Резцову.

«Главное, чтобы это серебро не застилало глаза. Шашилов все еще не уровень тренера национальной команды», — заявил Тихонов «Чемпионату».

Сборная России сегодня выиграла серебряные медали в эстафете. Первое место заняла команда Швеции. На третьей строчке расположились немецкие биатлонистки.

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова ранее выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Лидерство по итогам прокатов захватила Валиева.