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Российские фигуристы выступят последними в короткой программе в парном катании на ОИ

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 15:27
Олимпийские игры 2022
Российские фигуристы выступят последними в короткой программе в парном катании на ОИ
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Пекин, 16 февраля. Фигуристы, представляющие Россию в парном разряде, будут выступать в конце короткой программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Первыми из российских спортсменов выступит пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы выйдут на лед в Пекине под 16-м стартовым номером. Далее по списку идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы появятся на льду под 18-м общим номером. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершат соревнования в короткой программе, выйдя 19-ми. Короткая программа по фигурному катанию в парном разряде запланирована на пятницу 18 февраля. Начало — в 13:30 по московскому времени.

Ранее мужская сборная США по хоккею в четвертьфинальном матче уступила команде Словакии в серии послематчевых бросков со счетом 2:3. Победный буллит на счету форварда омского «Авангарда» Петера Цегларика.

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олимпиада фигурное катание короткая программа
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