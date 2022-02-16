Российские фигуристы выступят последними в короткой программе в парном катании на ОИ

Пекин, 16 февраля. Фигуристы, представляющие Россию в парном разряде, будут выступать в конце короткой программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Первыми из российских спортсменов выступит пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы выйдут на лед в Пекине под 16-м стартовым номером. Далее по списку идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы появятся на льду под 18-м общим номером. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершат соревнования в короткой программе, выйдя 19-ми. Короткая программа по фигурному катанию в парном разряде запланирована на пятницу 18 февраля. Начало — в 13:30 по московскому времени.

Ранее мужская сборная США по хоккею в четвертьфинальном матче уступила команде Словакии в серии послематчевых бросков со счетом 2:3. Победный буллит на счету форварда омского «Авангарда» Петера Цегларика.