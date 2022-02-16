Силуанов рассказал об альтернативе SWIFT для России в случае отключения

Москва, 16 февраля. Россия найдет другие способы передачи финансовой информации, в том числе с помощью разработанной ЦБ системы, в случае возможного отключения от SWIFT, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

В последнее время тема отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей все чаще упоминается в зарубежных СМИ. Центробанк разработал собственную систему передачи финансовых сообщений, которая сможет минимизировать риски при возможном отключении от SWIFT.

«По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — заявил Силуанов.

Угрозы США и Европы отключить Россию от системы SWIFT, закрыть банкам РФ доступ на финансовые рынки и наложить мораторий на деньги МВФ вызывают тревогу у западных экономистов. Они опасаются, что в ответ на санкции Москва уменьшит поставки газа. К тому же отключение от системы SWIFT приведет к потерям европейских компаний.