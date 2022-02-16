Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 16:04
16:01
Олимпийские игры 2022
Читатели Washington Post призвали атлетов «повернуться спиной» к Валиевой во время проката
16:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую ленту трендов
16:00
Экономика
Силуанов: расчеты с вкладчиками в случае санкций против РФ будут обеспечены
15:58
Общество
Спасатели порекомендовали петербуржцам быть аккуратнее в условиях гололеда
15:53
Происшествия
Симферополец выпал из маршрутки, споткнувшись о проржавевший порог
15:51
Политика
Корнилов напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово
15:47
Олимпийские игры 2022
Сборная России побила рекорд по количеству медалей в лыжных гонках на Олимпиаде
15:47
Армия
Личный экстрасенс Ельцина: человечеству придется испытать ужас новой масштабной войны
15:44
Политика
Журналисты Sohu: Запад ждет следующего шага России по эскалации ситуации вокруг Украины
15:44
Происшествия
Директор фирмы ответит в суде за гибель ребенка в Волгоградской области
Все новости

Силуанов рассказал об альтернативе SWIFT для России в случае отключения

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 15:22
Экономика
Силуанов рассказал об альтернативе SWIFT для России в случае отключения
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Россия найдет другие способы передачи финансовой информации, в том числе с помощью разработанной ЦБ системы, в случае возможного отключения от SWIFT, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

В последнее время тема отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей все чаще упоминается в зарубежных СМИ. Центробанк разработал собственную систему передачи финансовых сообщений, которая сможет минимизировать риски при возможном отключении от SWIFT.

«По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — заявил Силуанов.

Угрозы США и Европы отключить Россию от системы SWIFT, закрыть банкам РФ доступ на финансовые рынки и наложить мораторий на деньги МВФ вызывают тревогу у западных экономистов. Они опасаются, что в ответ на санкции Москва уменьшит поставки газа. К тому же отключение от системы SWIFT приведет к потерям европейских компаний.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Силуанов рассказал об альтернативе SWIFT для России в случае отключения
силуанов минфин платежи swift отключение от swift
Комментировать