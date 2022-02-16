Фристайлист Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Россиянин Илья Буров занял третье место в соревнованиях по лыжной акробатике на ОИ-2022.

Китайский фристайлист Гуанпу Ци завоевал золото в лыжной акробатике на 24-й зимней Олимпиаде, которая продолжается в Пекине. Он набрал 129 баллов и опередил украинца Александра Абраменко. Российский фристайлист Илья Буров получил от судей 114,93 балла и стал бронзовым призером ОИ-2022 в этом виде программы.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают под флагом ОКР.