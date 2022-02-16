Баранец: США «сели в лужу» с прогнозами о «нападении российской армии» на Украину

Москва, 16 февраля. Руководство США публично опозорилось, предупреждая о якобы «неизбежном нападении ВС РФ» на Украину 16 февраля, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Вашингтон в очередной раз «сел в лужу», разглядев опасность в российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в интервью изданию Sputnik.

«Я внимательно слежу, как американцы прибывают в Прибалтику, Польшу, в Румынию, Болгарию. Да, они там проводят учения. Но они почему-то привыкли что-то забывать там. Вот, например, забыли в Прибалтике целую группу танков», — подчеркнул Баранец.

По его словам, США абсолютно голословно изображали российско-белорусские учения как этап подготовки к «вторжению» на Украину. ВС РФ уже возвращаются из Белоруссии. Таким образом, США стали жертвой собственных домыслов и невольно укрепили российско-белорусское оборонительное партнерство, резюмировал Баранец.

Ранее военный обозреватель «КП» объяснил, почему Киев не откажется от планов вступления в НАТО. О прибытии в Белоруссию новейших российских ЗРК С-400 «Триумф» для участия в учениях «Союзная решимость — 2022» сообщал «Царьград».