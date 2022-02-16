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Адвокат Чеботарев уверен в решении МОК дисквалифицировать Валиеву

Олимпийские игры 2022
Адвокат Чеботарев уверен в решении МОК дисквалифицировать Валиеву
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 16 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) накажет российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за найденного в ее допинг-пробе запрещенного вещества, считает адвокат Александр Чеботарев.

У российских юристов практически нет шансов отстоять спортсменку. Та версия, которую выдвигают правозащитники Валиевой, не удовлетворят МОК, отметил он.

«Возможно, так как она защищенное лицо, санкции будут не суровыми: может быть предупреждение, незначительный срок дисквалификации, но ответственность будет применена определенным образом», — поделился Чеботарев с Общественной Службой Новостей.

МОК отменил награждение фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Кроме того, комитет не планирует награждать победителей индивидуального турнира, если Валиева попадет на пьедестал. По мнению Чеботарева, такое наказание невозможно, поскольку российскую спортсменку так и не признали виновной. Официальная церемония должна проводиться в рамках протокола, подытожил он.

Ранее спортивный врач Андрей Звонков заявил, что нужно дождаться вскрытия допинг-пробы «Б» Валиевой. Она находится отдельно от пробы «А» и должна помочь очистить имя спортсменки.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Адвокат Чеботарев уверен в решении МОК дисквалифицировать Валиеву
мок олимпиада адвокат валиева
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