Адвокат Чеботарев уверен в решении МОК дисквалифицировать Валиеву

Москва, 16 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) накажет российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за найденного в ее допинг-пробе запрещенного вещества, считает адвокат Александр Чеботарев.

У российских юристов практически нет шансов отстоять спортсменку. Та версия, которую выдвигают правозащитники Валиевой, не удовлетворят МОК, отметил он.

«Возможно, так как она защищенное лицо, санкции будут не суровыми: может быть предупреждение, незначительный срок дисквалификации, но ответственность будет применена определенным образом», — поделился Чеботарев с Общественной Службой Новостей.

МОК отменил награждение фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Кроме того, комитет не планирует награждать победителей индивидуального турнира, если Валиева попадет на пьедестал. По мнению Чеботарева, такое наказание невозможно, поскольку российскую спортсменку так и не признали виновной. Официальная церемония должна проводиться в рамках протокола, подытожил он.

Ранее спортивный врач Андрей Звонков заявил, что нужно дождаться вскрытия допинг-пробы «Б» Валиевой. Она находится отдельно от пробы «А» и должна помочь очистить имя спортсменки.