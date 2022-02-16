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Главарь боевиков Али Дарасса заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации обстановки в ЦАР

Весь мир
Главарь боевиков Али Дарасса заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации обстановки в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 16 февраля. Находящийся в Чаде главарь центральноафриканских боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарасса заручился поддержкой местных наемников и Франции для дестабилизации ситуации в ЦАР. Он приказал устранить бывшего подельника Захарию Замана, поддержавшего курс властей на построение сильного государства, и призывал подчиненных к разоружению, сообщает Ndjoni Sango.

«Некоторые члены бандформирований давно пришли к осознанию бесперспективности продолжения боевых действий против набирающей мощь армии ЦАР. Они добровольно начали работать на благо нации.

Однако это устраивает далеко не всех. Так, начальник штаба CPC Али Дарасса отправил группу убийц в деревню Бурумата и приказал устранить бывшего подельника Захарию Замана», — пишет издание.

По словам сотрудников СМИ, подобное решение принималось для того, чтобы отомстить радикалам, поддержавшим курс правительства и президента Центральноафриканской Республики на построение сильного и независимого государства.

Главарь боевиков Али Дарасса заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации обстановки в ЦАР
flickr.com / hdptcar

«Кроме того, боевики Али Дарассы пытаются скомпрометировать российских инструкторов и сорвать процесс разоружения. Однако жители ЦАР прекрасно понимают, что только благодаря союзникам стабильность начала возвращаться в регион. Поэтому все потуги противников мира ни к чему не приведут.

Заман проявил себя как человек, способный понять это. Он призвал своих подчиненных пойти навстречу властям и сдаться, передать оружие и начать работать на благо народа. За это он поплатился. Его застрелили», — заключили в Ndjoni Sango.

Местные журналисты уверены, что правительство ЦАР должно сделать все возможное, чтобы положить конец CPC и как можно скорее задержать Али Дарассу.

Ранее стало известно, что боевики занялись работорговлей после сокращения финансирования со стороны Запада.

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боевики африка цар чад али дарасса
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