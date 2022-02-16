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Минфин выступил против запрета майнинга в России

Экономика
Минфин выступил против запрета майнинга в России
wikipedia.org  /  Марко Крон / CC BY-SA 4.0

Москва, 16 февраля. Минфин России выступает против запрета майнинга на территории страны. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

По его словам, ведомство хочет легализовать соответствующую сферу и ввести налогообложение этой деятельности.

«Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать», — сказал Мишустин в беседе с журналистами.

Минэкономразвития России ранее предложило установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли. В ведомстве также предложили допустить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, а также ввести сниженные коммерческие тарифы на ее потребление для этих целей.

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