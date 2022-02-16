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Расследование массового отравления детей в бассейне завершилось в Тольятти

Происшествия
Расследование массового отравления детей в бассейне завершилось в Тольятти
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Тольятти, 16 февраля. В августе прошлого года в один из тольяттинских стационаров поступили 7 детей с отравлением после посещения бассейна. Арендаторшу бассейна подозревают в оказании услуг, которые не соответствуют требованиями безопасности.

Следствие выяснило, что в июне 2021 года предпринимательница взяла в субаренду помещение с крытым бассейном, сообщает сетевое издание «СОВА». При этом ей было известно, что при отсутствии достаточной вентиляции в здании находится оборудование, выделяющее химические вещества, среди которых был и хлор. Кроме того, не была выработана программа производственного контроля, в том числе лабораторные тесты на качество воды, обеззараживание которой проводилось с помощью дезинфицирующих веществ с хлором. Также следствие полагает, что с целью экономии средств на содержание бассейна механизмы для фильтрации воды обслуживал неквалифицированный работник.

Уголовное дело по данному факту направлено в суд.

Как ранее писал ФАН, прокуратура организовала проверку по факту появившейся в Сети информации об отравлении пятерых детей в бассейне. Инцидент произошел в сауне на улице Тухачевского в Кемерово.

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