Расследование массового отравления детей в бассейне завершилось в Тольятти

Тольятти, 16 февраля. В августе прошлого года в один из тольяттинских стационаров поступили 7 детей с отравлением после посещения бассейна. Арендаторшу бассейна подозревают в оказании услуг, которые не соответствуют требованиями безопасности.

Следствие выяснило, что в июне 2021 года предпринимательница взяла в субаренду помещение с крытым бассейном, сообщает сетевое издание «СОВА». При этом ей было известно, что при отсутствии достаточной вентиляции в здании находится оборудование, выделяющее химические вещества, среди которых был и хлор. Кроме того, не была выработана программа производственного контроля, в том числе лабораторные тесты на качество воды, обеззараживание которой проводилось с помощью дезинфицирующих веществ с хлором. Также следствие полагает, что с целью экономии средств на содержание бассейна механизмы для фильтрации воды обслуживал неквалифицированный работник.

Уголовное дело по данному факту направлено в суд.

Как ранее писал ФАН, прокуратура организовала проверку по факту появившейся в Сети информации об отравлении пятерых детей в бассейне. Инцидент произошел в сауне на улице Тухачевского в Кемерово.