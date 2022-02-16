Президент РФ Путин изменил срок службы своего помощника Левитина

Москва, 16 февраля. Помощнику президента России Игорю Левитину продлили срок пребывания на федеральной гражданской государственной службе. Срок изменил российский лидер Владимир Путин.

Теперь Левитин будет исполнять свои полномочия до 21 февраля 2023 года. Соответствующее распоряжение президента России было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что Левитин занимает пост помощника главы РФ с 2013 года. До этого времени политик почти 8 лет работал в качестве министра транспорта.

Раннее президент России Путин отстранил от поста помощника секретаря Совбеза Александра Абелина. Президент подписал соответствующий указ. При этом российский лидер продлил срок службы своего помощника Андрея Фурсенко до 17 июля 2022 года.