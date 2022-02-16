«Я приняла реальность и стала в ней жизнь»: Брик о своем состоянии за два года до смерти

Москва, 16 февраля. Актриса Евгения Брик, известная по фильмам «Стиляги» и «Географ глобус пропил», в одном из последних интервью рассказала о своем самочувствии. Однако знаменитость не обмолвилась о страшном заболевании.

Актриса провела карантин вместе с родными в Соединенных Штатах, где жила последние годы. Сначала ей было непросто оказаться «запертой» в четырех стенах и существовать во время пандемии коронавируса. Она сравнивала происходящее с голливудским фильмом-катастрофой.

«Потом произошло, как говорят в психологии, принятие. Я просто приняла реальность и стала в ней жить. Человек так устроен, что ко всему привыкает», — сказала в интервью изданию «7Дней» артистка за два года до своей кончины.

О том, что кинодива тяжело болела, мало кто знал. Режиссер Олег Асадулин, который дружил со звездой, через некоторое время сообщил, что женщина намекала на свою болезнь. Но тогда он не понимал этого. Кинематографист предложил ей поработать над одним проектом. Артистка обрадовалась, но потом отказалась от участия, сославшись на желание посвятить время дочери.

«Женя с ее талантом могла играть в разы больше. Но болезнь была долгой, и ей стало тяжело работать. Это я понял только сейчас. Полтора года назад я звал Женю в один проект, она обрадовалась моему предложению, но отказалась», — отметил кинематографист в разговоре с NEWS.ru.

Знаменитая актриса Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Ей было 40 лет. Новость о кончине артистки стала шоком для многих поклонников и коллег. Как оказалось, у нее было онкологическое заболевание, которое она тщательно скрывала.