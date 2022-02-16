Как турецкие города использовались для пересылки денег террористам в Сирию

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Согласно новому отчету Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), члены группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и их пособники на протяжении многих лет использовали турецкие города для решения потребностей радикальных исламистов. Агенты террористической организации действовали в таких населенных пунктах, как Адана, Газиантеп, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Трабзон, и других.

According to a leaked report by Turkey’s Financial Crimes Investigation Board (MASAK), several IS financiers & collaborators received Turkish citizenship & used Turkey as a base to collect funds & send weapons to ISIS in Syria through Turkish companies.https://t.co/ObFL4E6AoE — Rojava Information Center (@RojavaIC) February 16, 2022

Сеть обеспечения

В большой доклад организации вошли данные о порядка 365 гражданах, чьи активы на территории республики были заморожены властями в апреле 2021 года за предполагаемые связи с террористами. Исследование MASAK позволило выяснить, что не менее 86 из них вели дела с ИГ.

Одним из этих людей оказался бизнесмен Файез Алфлати, имеющий турецко-ливанское гражданство и входящий в сеть обеспечения террористов. Следователи выяснили, что в 2015 году через расположенную в городе Газиантеп фирму, специализирующуюся на денежных переводах, он получил от боевиков свыше 400 тыс. долларов. На эти деньги предприниматель закупил в Ливане крупную партию взрывателей для бомб, а затем организовал переправку данного товара в сирийскую провинцию Ракка.

⚡️⚡️According to a leaked report by #Turkey’s Financial Crimes Investigation Board, several #Daesh financiers & collaborators received Turkish citizenship & used Turkey as a base to collect funds & send weapons to #ISIS in #Syria through Turkish companies

Credit: @AlMonitor — Syrian Future (@future_syrian) February 16, 2022

Согласно отчету, Алфлати регулярно ездил в город Адана, располагающийся неподалеку от территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он неоднократно незаконно пересекал государственную границу в районе населенного пункта Телль Абьяд, чтобы затем двинуться в Ракку и Дейр эз-Зор, где тогда располагались силы «Исламского государства». Это позволило ему установить деловые контакты с террористами и наладить контрабандные маршруты необходимых им товаров. Турция же использовалась как транзитная зона между Сирией и Ливаном, откуда бизнесмен был родом.

Global Look Press/Twitter.com / STR/XinHua — @berdikarionline

Алфлати был не единственным членом ИГ, получавшим или переводившим деньги группировке через турецкую территорию. Особо примечательным среди нескольких десятков перечисленных в отчете MASAK деятелей можно назвать Юсуфа Эльхасана, проживавшего в причерноморском городе Трабзон.

Он оказался причастен к целой сети обеспечения боевиков: поступавшие к нему на счет деньги он пересылал сторонникам группировки в Анкаре и Шанлыурфе. Уже оттуда различные агенты передавали их дальше. Например, сириец Али Элали, который разыскивался за предполагаемое членство в «Исламском государстве», забирал средства из Шанлыурфы и переводил их действующей в САР компании «Аль-Хафиз».

Финансовая база боевиков

Такого рода схемы перевода финансовых активов продолжались до недавнего времени. Однако, когда ИГ начало терять свои позиции в Сирии, боевики начали экстренно выводить деньги из страны, снова использовав для этого Турцию.

Эти средства использовались группировкой как для пересылки в другие регионы, где действуют члены «Исламского государства», так и для обеспечения существования «спящих ячеек». Например, торговец золотом и ювелир Ахмед Элахмед аль-Харун, владеющий большим количеством магазинов в Стамбуле, занимал высокое положение в финансовой системе ИГ. Он стал учредителем фонда солидарности для семей погибших или раненых в бою террористов. Свой бизнес он использовал как прикрытие, а доходы с него полностью шли на нужды группировки. И при условии имеющихся у властей подтверждений его членства в «Исламском государстве», Аль-Харун был арестован только в декабре 2019 года.

В то же время сирийские источники со ссылкой на показания захваченных боевиков сообщают, что деньги террористам ИГ все еще поступают в арабскую республику из Турции.

2 days ago, an alleged ISIS financier confessed to the SDF that funds for ISIS are still arriving from Turkey. https://t.co/acGQPiFe8b — Rojava Information Center (@RojavaIC) February 16, 2022

Не только деньги

Совет по расследованию финансовых преступлений также смог доказать, что в годы войны Турция стала крупнейшим источником военного оснащения террористов из ИГ: портовый город Мерсин занял центральное место в сети поставок оружия, различного оборудования, комплектующих и беспилотников террористам.

По меньшей мере три местных компании закупали технику в Китае и перебрасывали ее морскими путями на контролируемые радикальными исламистами территории. При этом оказавшиеся в докладе MASAK фирмы и их владельцы сегодня все еще продолжают работать без каких-либо ограничений.

A report by Turkey's Financial Crimes Investigation Board (MASAK) shows that millions of dollars in Chinese-produced weapons and defense equipment was sold to the Islamic State (ISIS) by three construction companies based in the port city of Mersin.https://t.co/B8U0wDjGFo — Ahmet S Yayla (@ahmetsyayla) February 9, 2022

Анкара не поддерживала официальный Дамаск в годы войны и выступала против законного правительства САР. И, исходя из такой позиции, Турция не оказывала активного противодействия «Исламскому государству» без веских оснований для этого.

Подавляющее большинство из тех 365 человек, лишенных активов за связи с террористами, подверглись санкциям из-за контактов с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), запрещенной в стране. Этот вопрос глава государства Реджеп Тайип Эрдоган использует для манипулирования общественным мнением, нагнетания внутренней обстановки ради сохранения власти, а также в качестве одного из способов подавления своих политических конкурентов. ИГ на деле никогда не было целью номер один для турецкого руководства.

Global Look Press / Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com

В то же время под фактическим контролем Анкары и лояльных ей незаконных вооруженных группировок все еще находятся обширные территории Сирии, примыкающие к турецкой границе. Это позволяет беспрепятственно поставлять базирующимся там боевикам «Сирийской национальной армии» (СНА) оружие и деньги. Кроме того, руководство Турции неоднократно обвиняли в связях с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам1» (ХТШ, запрещена в РФ).

Так что на этом фоне деятельность в Турции сетей обеспечения радикальных исламистов, о которых сообщается в отчете MASAK, не вызывает удивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.