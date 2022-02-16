Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 16:03
16:01
Олимпийские игры 2022
Читатели Washington Post призвали атлетов «повернуться спиной» к Валиевой во время проката
16:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую ленту трендов
16:00
Экономика
Силуанов: расчеты с вкладчиками в случае санкций против РФ будут обеспечены
15:58
Общество
Спасатели порекомендовали петербуржцам быть аккуратнее в условиях гололеда
15:53
Происшествия
Симферополец выпал из маршрутки, споткнувшись о проржавевший порог
15:51
Политика
Корнилов напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово
15:47
Олимпийские игры 2022
Сборная России побила рекорд по количеству медалей в лыжных гонках на Олимпиаде
15:47
Армия
Личный экстрасенс Ельцина: человечеству придется испытать ужас новой масштабной войны
15:44
Политика
Журналисты Sohu: Запад ждет следующего шага России по эскалации ситуации вокруг Украины
15:44
Происшествия
Директор фирмы ответит в суде за гибель ребенка в Волгоградской области
Все новости

Как турецкие города использовались для пересылки денег террористам в Сирию

Весь мир
Как турецкие города использовались для пересылки денег террористам в Сирию
Global Look Press  /  Handout / ZUMAPRESS.com / Global Look Press / Medyan Dairieh / Resul Kaboglu / Keystone Press Agency

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Согласно новому отчету Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), члены группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и их пособники на протяжении многих лет использовали турецкие города для решения потребностей радикальных исламистов. Агенты террористической организации действовали в таких населенных пунктах, как Адана, Газиантеп, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Трабзон, и других.

Сеть обеспечения

В большой доклад организации вошли данные о порядка 365 гражданах, чьи активы на территории республики были заморожены властями в апреле 2021 года за предполагаемые связи с террористами. Исследование MASAK позволило выяснить, что не менее 86 из них вели дела с ИГ.

Одним из этих людей оказался бизнесмен Файез Алфлати, имеющий турецко-ливанское гражданство и входящий в сеть обеспечения террористов. Следователи выяснили, что в 2015 году через расположенную в городе Газиантеп фирму, специализирующуюся на денежных переводах, он получил от боевиков свыше 400 тыс. долларов. На эти деньги предприниматель закупил в Ливане крупную партию взрывателей для бомб, а затем организовал переправку данного товара в сирийскую провинцию Ракка.

Согласно отчету, Алфлати регулярно ездил в город Адана, располагающийся неподалеку от территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он неоднократно незаконно пересекал государственную границу в районе населенного пункта Телль Абьяд, чтобы затем двинуться в Ракку и Дейр эз-Зор, где тогда располагались силы «Исламского государства». Это позволило ему установить деловые контакты с террористами и наладить контрабандные маршруты необходимых им товаров. Турция же использовалась как транзитная зона между Сирией и Ливаном, откуда бизнесмен был родом.

Террористы
Global Look Press/Twitter.com / STR/XinHua — @berdikarionline

Алфлати был не единственным членом ИГ, получавшим или переводившим деньги группировке через турецкую территорию. Особо примечательным среди нескольких десятков перечисленных в отчете MASAK деятелей можно назвать Юсуфа Эльхасана, проживавшего в причерноморском городе Трабзон.

Он оказался причастен к целой сети обеспечения боевиков: поступавшие к нему на счет деньги он пересылал сторонникам группировки в Анкаре и Шанлыурфе. Уже оттуда различные агенты передавали их дальше. Например, сириец Али Элали, который разыскивался за предполагаемое членство в «Исламском государстве», забирал средства из Шанлыурфы и переводил их действующей в САР компании «Аль-Хафиз».

Финансовая база боевиков

Такого рода схемы перевода финансовых активов продолжались до недавнего времени. Однако, когда ИГ начало терять свои позиции в Сирии, боевики начали экстренно выводить деньги из страны, снова использовав для этого Турцию.

Эти средства использовались группировкой как для пересылки в другие регионы, где действуют члены «Исламского государства», так и для обеспечения существования «спящих ячеек». Например, торговец золотом и ювелир Ахмед Элахмед аль-Харун, владеющий большим количеством магазинов в Стамбуле, занимал высокое положение в финансовой системе ИГ. Он стал учредителем фонда солидарности для семей погибших или раненых в бою террористов. Свой бизнес он использовал как прикрытие, а доходы с него полностью шли на нужды группировки. И при условии имеющихся у властей подтверждений его членства в «Исламском государстве», Аль-Харун был арестован только в декабре 2019 года. 

В то же время сирийские источники со ссылкой на показания захваченных боевиков сообщают, что деньги террористам ИГ все еще поступают в арабскую республику из Турции.

Не только деньги

Совет по расследованию финансовых преступлений также смог доказать, что в годы войны Турция стала крупнейшим источником военного оснащения террористов из ИГ: портовый город Мерсин занял центральное место в сети поставок оружия, различного оборудования, комплектующих и беспилотников террористам.

По меньшей мере три местных компании закупали технику в Китае и перебрасывали ее морскими путями на контролируемые радикальными исламистами территории. При этом оказавшиеся в докладе MASAK фирмы и их владельцы сегодня все еще продолжают работать без каких-либо ограничений.

Анкара не поддерживала официальный Дамаск в годы войны и выступала против законного правительства САР. И, исходя из такой позиции, Турция не оказывала активного противодействия «Исламскому государству» без веских оснований для этого.

Подавляющее большинство из тех 365 человек, лишенных активов за связи с террористами, подверглись санкциям из-за контактов с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), запрещенной в стране. Этот вопрос глава государства Реджеп Тайип Эрдоган использует для манипулирования общественным мнением, нагнетания внутренней обстановки ради сохранения власти, а также в качестве одного из способов подавления своих политических конкурентов. ИГ на деле никогда не было целью номер один для турецкого руководства.

Эрдоган раскритиковал ЕС за недостаточную поддержку действий Турции в Сирии
Global Look Press / Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com

В то же время под фактическим контролем Анкары и лояльных ей незаконных вооруженных группировок все еще находятся обширные территории Сирии, примыкающие к турецкой границе. Это позволяет беспрепятственно поставлять базирующимся там боевикам «Сирийской национальной армии» (СНА) оружие и деньги. Кроме того, руководство Турции неоднократно обвиняли в связях с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам1» (ХТШ, запрещена в РФ).

Так что на этом фоне деятельность в Турции сетей обеспечения радикальных исламистов, о которых сообщается в отчете MASAK, не вызывает удивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Как турецкие города использовались для пересылки денег террористам в Сирию
сирия иг турция терроризм
Комментировать