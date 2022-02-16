Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 16:03
16:01
Олимпийские игры 2022
Читатели Washington Post призвали атлетов «повернуться спиной» к Валиевой во время проката
16:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую ленту трендов
16:00
Экономика
Силуанов: расчеты с вкладчиками в случае санкций против РФ будут обеспечены
15:58
Общество
Спасатели порекомендовали петербуржцам быть аккуратнее в условиях гололеда
15:53
Происшествия
Симферополец выпал из маршрутки, споткнувшись о проржавевший порог
15:51
Политика
Корнилов напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово
15:47
Олимпийские игры 2022
Сборная России побила рекорд по количеству медалей в лыжных гонках на Олимпиаде
15:47
Армия
Личный экстрасенс Ельцина: человечеству придется испытать ужас новой масштабной войны
15:44
Политика
Журналисты Sohu: Запад ждет следующего шага России по эскалации ситуации вокруг Украины
15:44
Происшествия
Директор фирмы ответит в суде за гибель ребенка в Волгоградской области
Все новости

Три жителя Челябинска пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи
Происшествия
Три жителя Челябинска пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Челябинск, 16 февраля. В ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства столкновения трех машин на улице Воровского.

Как пояснили в Госавтоинспекции Челябинска, ночью около остановки «Улица Курчатова» напротив дома №41 по улице Воровского в городе столкнулись машина скорой помощи, легковушка Mitsubishi Lancer и грузовая «Газель». Подробности ДТП уточняются, но по предварительным данным, скорая врезалась в легковушку, от удара медиков отбросило на стоявшую «Газель», сообщает «ЧелябинскСегодня».

Как отметили в городском ГИБДД результате ДТП был травмирован пассажир автомобиля скорой помощи, он был госпитализирован, повреждения также получили две женщины 1991 и 1994 годов рождения.

Ранее ФАН сообщал о ДТП, произошедшем в Приморском районе Санкт-Петербурга. Рядом с остановкой общественного транспорта на Комендантском проспекте маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Три жителя Челябинска пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи
дтп повреждения травмы
Комментировать