Три жителя Челябинска пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи

Челябинск, 16 февраля. В ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства столкновения трех машин на улице Воровского.

Как пояснили в Госавтоинспекции Челябинска, ночью около остановки «Улица Курчатова» напротив дома №41 по улице Воровского в городе столкнулись машина скорой помощи, легковушка Mitsubishi Lancer и грузовая «Газель». Подробности ДТП уточняются, но по предварительным данным, скорая врезалась в легковушку, от удара медиков отбросило на стоявшую «Газель», сообщает «ЧелябинскСегодня».

Как отметили в городском ГИБДД результате ДТП был травмирован пассажир автомобиля скорой помощи, он был госпитализирован, повреждения также получили две женщины 1991 и 1994 годов рождения.

Ранее ФАН сообщал о ДТП, произошедшем в Приморском районе Санкт-Петербурга. Рядом с остановкой общественного транспорта на Комендантском проспекте маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.