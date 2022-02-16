Корнилов напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово

Генералитет НАТО, а также американские политики, заявляя о неправомерности признания республик Донбасса, проявляют лицемерие и традиционно прибегают к двойным стандартам. Они сами создали прецедент международного права, проголосовав за независимость Косово и одобряя сепаратистские настроения на Тайване. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Корнилов.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России якобы станет отступлением от принципов международного права.

Эксперт по Украине Владимир Корнилов напомнил, что современное международное право базируется на своде международных законов, принятых после Второй мировой войны. Он обратил внимание, что основные принципы общей политики в отношении послевоенного устройства мира были закреплены в соглашении, подписанном главами СССР, США и Великобритании на Ялтинской конференции в 1945 году.

«Если господин Столтенберг считает, что возможное признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет являть собой нарушение норм современного международного права, я хотел бы напомнить о косовском прецеденте. В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН обратилась в Международный суд с просьбой вынести заключение по поводу действий албанских властей автономного края Косово, которые в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии и создание Республики Косово. Суд решил, что декларация независимости Косова не нарушает международного права, отделение Косово приветствовали 77 стран, в том числе и США. Россия была против, наши представители заявили, что Запад создал прецедент и отныне мир будет жить по новым правилам. Йенс Столтенберг может рассказать о недопустимости выхода области из состава суверенного государства властям США, которые собрались «защищать» Тайвань, который заинтересованные политические силы пытаются вырвать из состава КНР», — предложил историк.

Федеральное агентство новостей /

Общественный деятель отметил, что одним из аргументов сторонников признания независимости Косово были ссылки на нестабильную обстановку в регионе и затянувшийся военный конфликт. Корнилов добавил, что на территории Донбасса происходит восьмой год то же самое. Собеседник ФАН сообщил, что люди, проживающие в Луганске и Донецке, вправе решать свою судьбу, и уточнил, что жители Донбасса не видят для себя перспектив, если останутся жить в составе Украины. Владимир Корнилов заявил, что Россия не раз пыталась помочь Украине урегулировать конфликт, но представители официального Киева публично отказываются выполнять Минские соглашения, то есть собственные обязательства. По словам Корнилова, к этому Украину подталкивают ее западные партнеры, закрывая глаза на нарушения закона и накачивая страну оружием. Политолог высказал мнение, что при подобных обстоятельствах отделение обстреливаемых ВСУ областей не только возможно, но и вполне закономерно.

Ранее ФАН объяснил, что «запугивает» украинцев войной, вопреки словам президента Владимира Зеленского, не Россия, а ближайший партнер — Запад. Ситуация с угрозой эскалации военного конфликта на Украине умышленно расшатывается со стороны США и их сателлитов.