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Bangui FM: армия ЦАР и российские инструкторы лишили боевиков доступа к природным богатствам страны

Весь мир
Bangui FM: армия ЦАР и российские инструкторы лишили боевиков доступа к природным богатствам страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 16 февраля. Бойцы правительственной армии (FACA) и российские инструкторы лишили боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) доступа к ресурсам в районах Бриа и Уадда. Об этом сообщили ведущие радиостанции Bangui FM со ссылкой на заявление лидера гражданского общества Galaxy 3003 Блеза Дидасьен Косимачи.

«Успехи наших войск и партнеров из РФ в деле защиты мирного населения вызывают гнев у радикалов UPC. Последние долгое время занимались добычей золота в целях личной наживы. Кроме того, они использовали мирных жителей как рабов, заставляя их работать на приисках», — подчеркнули в СМИ.

После появления в Центральноафриканской Республике российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», бойцы FACA сумели в сжатые сроки освободить практически всю территорию страны. Отечественные специалисты занимаются подготовкой и обучением национальных сил обороны и безопасности, это уже привело к тому, что армия государства способна выполнять весь спектр специальных операций.

Bangui FM: армия ЦАР и российские инструкторы лишили боевиков доступа к природным богатствам страны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее стало известно, что задержанный в столице ЦАР боевик из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Махамат Абдулай мог оказаться штатным информатором спецслужб Франции. Мужчина также курировал незаконную добычу полезных ископаемых на территории республики.

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африка армия ресурсы цар российские инструкторы
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