Отказ от российского газа может спровоцировать энергетический кризис в Азии

Москва, 16 февраля. Даже частичный отказ от трубопроводного газа из РФ в пользу СПГ способен оказаться причиной очередной волны энергокризиса в Азии. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Он отметил, что после снижения «азиатской премии» СПГ был переориентирован в ЕС. Кроме того, поступление сырья с импортных терминалов СПГ в январе этого года достигло рекорда за историю наблюдений.

«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», — указал Новак.

По его мнению, в целом искусственный отказ от традиционных энергоресурсов при любом раскладе приведет к еще большим кризисам. Потому производители и потребители энергоресурсов заинтересованы в скорейшей стабилизации положения на рынке. Помочь этому может «Северный поток — 2».