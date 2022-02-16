Основное имущество умершей в 40 лет Евгении Брик было оформлено на мужа

Москва, 16 февраля. Актриса Евгения Брик владела только одной квартирой в Москве, все остальное принадлежало ее супругу, режиссеру Валерию Тодоровскому. Подробности распределения наследства знаменитости рассказал источник ФАН.

По словам инсайдера, артистка не любила возиться с «бумажками и разными регистрациями». Поэтому все имущество и другие важные вещи по документам принадлежат супругу. Недвижимость оставалась в совместном владении, и там были доли, принадлежащие артистке. Единственное, что полностью было во владениях Брик, — это квартира в столице.

Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Ей было 40 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием, однако о своем недуге никому не рассказывала. Прощание с Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе, где она провела последние годы своей жизни.