Банги, 16 февраля. Новый премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил о желании провести рабочую встречу с послом РФ Александром Бикантовым.

«Я веду переговоры с партнерами. Всеми партнерами без исключения: Китаем, Францией, США. Кроме того, мы находимся на собрании «Совместного руководящего комитета» со всеми партнерами. Если российский посол там, я приму его», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Александр Бикантов заявлял, что армия Центральноафриканской Республики (FACA) сумела восстановить контроль над большей частью территории страны только при поддержке отечественных специалистов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Дипломат также напомнил, что 15 октября 2021 года глава Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи вручил государственную награду руководителю Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову. Российские инструкторы, которых западные медиа связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой бойцов FACA.

Феликс Молуа занял пост премьер-министра Центральноафриканской Республики 6 февраля, после подписания президентом Фостен-Арканжем Туадера соответствующего постановления.