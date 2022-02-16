Главу ПНЕ Ливии Дабибу обвинили в узурпации власти

Триполи, 16 февраля. Заместитель председателя ливийского Управления административного контроля (УАК) Халед Дау обвинил главу утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу в узурпации власти.

В своем послании бывшему премьер-министру он потребовал, чтобы тот отозвал принятое ранее решение о создании комитета, которому поручено подготовить проект закона о парламентских выборах. Замглавы УАК напомнил, что Дабиба взял на себя обязательство вести дела только до тех пор, пока власть не передадут новому правительству.

В письме Дау сообщается, что указ о создании комитета датирован 10 февраля. В тот же день Палата представителей на открытом заседании единогласно избрала нового премьер-министра.

«В настоящий момент установлено, что решение вынесено с нарушением действующего законодательства, поэтому его нельзя привести в исполнение. Более того, Палата представителей сейчас является высшим органом власти в стране, и именно она — обладатель функций верховного суверенитета, включая принятие законов и установление государственной политики. Парламент на данный момент — единственный легитимный представитель ливийского народа, который несет ответственность за управление страной. Согласно Конституционной декларации, такое положение дел продолжится вплоть до избрания другой законодательной власти», — говорится в послании Дау.

По его словам, в дорожной карте зафиксировано, что политический процесс переходного периода основан на принципах демократии, мирной передачи управления, защиты национального и территориального единства, суверенитета и независимости Ливии. Представитель Управления административного контроля напомнил также о необходимости строго придерживаться условия разделения власти на три ветви.

«В соглашении ливийского Форума политического диалога (ФПД), пункт 4 статьи 4, раздел о единых исполнительных структурах, указано, что Палата представителей выражает доверие правительству. Это фактически реализовано на заседании парламента в Сирте. Однако правительство не выполнило Постановление заксобрания №10 от 2021 года, касавшегося лишения доверия правительства и возложения на него временных полномочий до назначения нового кабмина», — отметил Халед Дау.

Он подчеркнул, что действия, которые имеет право предпринимать переходный кабинет, ограничены управлением коммунальными предприятиями и выполнением повседневных административных функций.

«Целью временного правительства является поддержание стабильности госструктур, устранение препятствий в работе аппарата и принятие неотложных мер для обеспечения интересов государства», — добавлено в письме.

Дау отметил, что Палата представителей издала действующий Закон №2 от 2022 года, регулирующий проведение парламентских выборов, и решение Дабибы рассматривается как проявление узурпации власти и способствует созданию хаоса в государстве. Глава ПНЕ объявил в минувший понедельник о формировании комитета под председательством министра юстиции, в задачи которого входит разработка предложений о законодательной основе избирательного процесса. Таким образом, Дабиба продолжает настаивать на сохранении власти в своих руках и отказывается передать функции новому правительству, глава которого уже назначен в парламенте.

Палата представителей Ливии 10 февраля проголосовала за избрание Фатхи Башаги премьер-министром на фоне провала общенациональных выборов, организацией которых занималось ПНЕ. В настоящий момент вновь назначенный глава кабмина формирует состав своего правительства, обязавшись обнародовать его в течение двух недель.