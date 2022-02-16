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Подопечная Тутберидзе Алена Косторная сломала руку

Спорт
Подопечная Тутберидзе Алена Косторная сломала руку
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 16 февраля. Российская фигуристка Алена Косторная, которая тренируется у Этери Тутберидзе в столичном центре «Самбо-70», сообщила фанатам в Instagram, что снова сломала руку.

Косторная записала видео, в котором ответила на вопросы подписчиков. В декабре 2021 года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки. Спортсменка сообщила, что продолжает тренироваться.

«Что это? Да, я опять сломала руку, на этот раз левую. Все бывает», — рассказала Косторная и показала гипс.

Подопечная Тутберидзе Алена Косторная сломала руку
Prt Scr instagram.com / @kostornaiateam

Пользователи в комментариях поддержали Косторную и пожелали ей поскорее оправиться от травмы. Болельщики уверены, что чемпионка Европы вскоре завоюет золото чемпионата России.

«Такое ощущение, что это не фигурное катание, а каратэ»;

«Как можно за такой короткий промежуток времени сломать обе руки?»;

«Держись! Очень позитивная девочка, это радует», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после скандала с Камилой Валиевой на ОИ-2022 в Пекине.

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травма фигурное катание косторная
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