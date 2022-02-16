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Украина выходит из Антитеррористического центра стран СНГ

Политика
Украина выходит из Антитеррористического центра стран СНГ
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 16 февраля. Украина приняла решение отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Об этом проинформировали в Верховной раде.

Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский задолго до этого направил на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий выход страны из Антитеррористического центра СНГ. Однако Рада отклонила законопроект о выходе из антитеррористического протокола Содружества.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает выступать центром организации телефонного терроризма на территории РФ.

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украина Киев верховная рада снг
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