Вяльбе рассказала, что помешало Большунову и Терентьеву взять золото в командном спринте

Пекин, 16 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала бронзовые медали мужской сборной России в командном спринте на Играх в Пекине. По ее мнению, золото нереально было завоевать.

Вяльбе переполняет гордость за российских лыжников Александра Терентьева и Александра Большунова, которые взяли в командном спринте бронзовые медали. Она отметила, что спортсмены всегда рассчитывают на высокий результат, когда выходят на старт. Однако российские лыжники вряд ли смогли бы завоевать золото.

«Если бы мужчины бежали в первом полуфинальном забеге, то еще можно было подумать о золоте. Когда я увидела, что они бегут во втором забеге, то поняла, что это нереально. 20 минут между стартами — за это время невозможно восстановиться», — приводит «Чемпионат» слова Елены Вяльбе.

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Бронзовая медаль стала для сборной России 23-й. Всего россияне завоевали на Играх четыре золота, восемь — серебра, 11 — бронз.