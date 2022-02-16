Конкурс красоты «Мисс курица Ливии» прошел в Триполи

Триполи, 16 февраля. Конкурс «Мисс курица Ливии», состоявшийся на днях в Триполи, собрал на своей площадке самых ярких и необычных представительниц домашних птиц.

Мероприятие организовано с целью выбора наиболее привлекательной формы цыплят из разных пород. Оно обратило на себя внимание десятков посетителей, желавших сделать на память фото и видео птиц, горделиво красовавшихся внутри клеток.

«Я узнал о существовании различных пород кур. Впервые я увидел вещи, которые меня действительно впечатлили. Очень здорово! Это на самом деле ценная и замечательная выставка, и мы благодарны организаторам за старания», — написал на своей странице один из участников выставки Тахер Белкасем.

Конкурс проводится в соответствии со строгими критериями. Птицы отбираются по таким параметрам, как цвет, форма, блеск перьев и размер цыплят. Курица, занявшая первое место, получила оценку 93,8. Черно-белая особь вызывает восхищение и высоко ценится из-за ее внушительных размеров и ярко-желтых ног.

Обладателем птицы-победителя является фермер Муханнад Джайда, выращивающий кур породы брама. По словам организаторов мероприятия, выставка также направлена на то, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних конфликтов в стране и позволить им насладиться конструктивной инициативой.

В конце прошлого года Министерство экономики и торговли Ливии отменило фиксацию цен на основные продукты, включая рис, сахар, муку, помидоры и курицу. Согласно новому постановлению, соответствующее ведомство обнародовало информацию о стоимости на местном рынке импортных товаров.