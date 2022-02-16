Олимпиада 2022: успехи хоккеистов и лыжников, сложности у Валиевой, медальный зачет, место России

Россияне продолжают пополнять копилку наград на Олимпиаде 2022 в Пекине, но острая нехватка золота сказывается на положении нашей команды в медальном зачете. Камила Валиева начала с успеха в индивидуальном женском турнире Игр по фигурному катанию, но вопросы в связи с ее делом остаются. Российские хоккеисты сделали серьезную заявку на главные трофей Олимпийских игр в Пекине. Подробности — в обзоре ФАН на среду, 16 февраля.

Главное золото Олимпиады

Сборная России по хоккею сделала серьезную заявку на главный трофей Олимпиады в Пекине — золото в хоккейном турнире. Обыграв в четвертьфинале Данию, россияне вышли в полуфинал Олимпийских игр. Наша ледовая дружина переиграла датчан со счетом 3:1.

Российская сборная стала вторым полуфиналистом Игр в Пекине. Ранее Словакия по буллитам выбила из турнира команду США. Россияне встретятся в полуфинале олимпийского турнира с победителем матча 1/4 финала между Швецией и Канадой. Это стало известно после победы сборной Финляндии в четвертьфинале над командой Швейцарии со счетом 5:1.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля. Начало в 16:10 по московскому времени. Финал — в заключительный день Игр — в воскресенье, 20 февраля. Начало в 7:10 по московскому времени.

Global Look Press / Aleksander V.CHERNYKH

Биатлон и лыжи

Россияне в среду не остались без медалей ни в биатлоне, ни в лыжах. Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр в эстафетной гонке. Российские биатлонистки также завевали серебро в эстафете на Играх в Пекине. Наши девушки, которые по ходу гонки претендовали на золото, уступили 12 секунд сборной Швеции. Бронзу из Пекина увезут представительницы Германии. У российских лыжников бронза в лыжном командном спринте. Российские лыжницы также взяли бронзу в этом виде соревнований.

Сложности с Камилой Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что результат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным. Это также относится к победе российских фигуристов в командном турнире, в котором принимала участие Валиева.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) допустил Валиеву до личного турнира на Олимпиаде, но в случае ее попадания в тройку лучших церемонии награждения не будет до завершения расследования по поводу допинга (препарат триметазидин), обнаруженного в одной из проб фигуристки.

При этом Валиева уже откатала на Олимпиаде короткую программу, в которой стала лучшей. 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте россиянка Анна Щербакова (80,2 балла). Третье место у японки Каори Сакамото (79,84 балла). Наша Александра Трусова расположилась на четвертом месте (74,6 балла). Произвольную программу фигуристки исполнят 17 февраля. Начало в 13:00 по московскому времени.

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Медальный зачет, место России

Находясь на втором месте по количеству наград, в общем медальном зачете россияне занимают девятое место. Напомним, место в медальном зачете определяется по количеству наград высшей пробы. На 14:30 среды в медальном зачете лидирует Норвегия, у которой 13 золотых медалей и всего 28 наград. Второй идет Германия, на третьем месте — США. Отметим, если по общему медальному зачету россияне не дотягивают до запланированных показателей, то по количеству наград приближаются к плановым 30 медалям.

Место Страна Золото Серебро Бронза Итого 1 Норвегия 13 7 8 28 2 Германия 10 6 4 20 3 США 8 7 4 19 4 Австрия 6 7 4 17 5 Швеция 6 4 4 14 6 Нидерланды 6 4 3 13 7 Китай 6 4 2 12 8 Швейцария 5 0 5 10 9 Россия 4 8 11 23 10 Франция 4 7 2 13