Олимпиада 2022: успехи хоккеистов и лыжников, сложности у Валиевой, медальный зачет, место России

Россияне продолжают пополнять копилку наград на Олимпиаде 2022 в Пекине, но острая нехватка золота сказывается на положении нашей команды в медальном зачете. Камила Валиева начала с успеха в индивидуальном женском турнире Игр по фигурному катанию, но вопросы в связи с ее делом остаются. Российские хоккеисты сделали серьезную заявку на главные трофей Олимпийских игр в Пекине. Подробности — в обзоре ФАН на среду, 16 февраля.
Главное золото Олимпиады
Сборная России по хоккею сделала серьезную заявку на главный трофей Олимпиады в Пекине — золото в хоккейном турнире. Обыграв в четвертьфинале Данию, россияне вышли в полуфинал Олимпийских игр. Наша ледовая дружина переиграла датчан со счетом 3:1.
Российская сборная стала вторым полуфиналистом Игр в Пекине. Ранее Словакия по буллитам выбила из турнира команду США. Россияне встретятся в полуфинале олимпийского турнира с победителем матча 1/4 финала между Швецией и Канадой. Это стало известно после победы сборной Финляндии в четвертьфинале над командой Швейцарии со счетом 5:1.
Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля. Начало в 16:10 по московскому времени. Финал — в заключительный день Игр — в воскресенье, 20 февраля. Начало в 7:10 по московскому времени.
Биатлон и лыжи
Россияне в среду не остались без медалей ни в биатлоне, ни в лыжах. Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр в эстафетной гонке. Российские биатлонистки также завевали серебро в эстафете на Играх в Пекине. Наши девушки, которые по ходу гонки претендовали на золото, уступили 12 секунд сборной Швеции. Бронзу из Пекина увезут представительницы Германии. У российских лыжников бронза в лыжном командном спринте. Российские лыжницы также взяли бронзу в этом виде соревнований.
Сложности с Камилой Валиевой
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что результат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным. Это также относится к победе российских фигуристов в командном турнире, в котором принимала участие Валиева.
Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) допустил Валиеву до личного турнира на Олимпиаде, но в случае ее попадания в тройку лучших церемонии награждения не будет до завершения расследования по поводу допинга (препарат триметазидин), обнаруженного в одной из проб фигуристки.
При этом Валиева уже откатала на Олимпиаде короткую программу, в которой стала лучшей. 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте россиянка Анна Щербакова (80,2 балла). Третье место у японки Каори Сакамото (79,84 балла). Наша Александра Трусова расположилась на четвертом месте (74,6 балла). Произвольную программу фигуристки исполнят 17 февраля. Начало в 13:00 по московскому времени.
Медальный зачет, место России
Находясь на втором месте по количеству наград, в общем медальном зачете россияне занимают девятое место. Напомним, место в медальном зачете определяется по количеству наград высшей пробы. На 14:30 среды в медальном зачете лидирует Норвегия, у которой 13 золотых медалей и всего 28 наград. Второй идет Германия, на третьем месте — США. Отметим, если по общему медальному зачету россияне не дотягивают до запланированных показателей, то по количеству наград приближаются к плановым 30 медалям.
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Итого
|
1
|
Норвегия
|
13
|
7
|
8
|
28
|
2
|
Германия
|
10
|
6
|
4
|
20
|
3
|
США
|
8
|
7
|
4
|
19
|
4
|
Австрия
|
6
|
7
|
4
|
17
|
5
|
Швеция
|
6
|
4
|
4
|
14
|
6
|
Нидерланды
|
6
|
4
|
3
|
13
|
7
|
Китай
|
6
|
4
|
2
|
12
|
8
|
Швейцария
|
5
|
0
|
5
|
10
|
9
|
Россия
|
4
|
8
|
11
|
23
|
10
|
Франция
|
4
|
7
|
2
|
13