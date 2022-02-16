«Молодцы девчонки!»: депутат Чепиков поздравил российских биатлонисток с серебряной медалью

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков в разговоре с ФАН поздравил женскую российскую сборную по биатлону со вторым местом в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине. Серебряную медаль принесли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, которые выступали в составе команды ОКР.

instagram.com / @sv_chepikov

«Хочется поздравить всю нашу олимпийскую четверку с долгожданной серебряной медалью. Мы очень рады, молодцы девчонки. Благодарим тренеров. Надеемся, что победа добавит позитивных эмоций, и следующее выступление в заключительной гонке пройдет не менее ярко», — пожелал Чепиков.

Тем временем Наталья Непряева и Юлия Ступак на Играх завоевали бронзу в командном спринте классическим ходом. Первое место в гонке заняла сборная Германии. Шведские лыжницы финишировали вторыми.