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«Молодцы девчонки!»: депутат Чепиков поздравил российских биатлонисток с серебряной медалью
Спорт
«Молодцы девчонки!»: депутат Чепиков поздравил российских биатлонисток с серебряной медалью
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt/dpa

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков в разговоре с ФАН поздравил женскую российскую сборную по биатлону со вторым местом в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине. Серебряную медаль принесли Ирина КазакевичКристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, которые выступали в составе команды ОКР. 

«Молодцы девчонки!»: депутат Чепиков поздравил российских биатлонисток с серебряной медалью
instagram.com / @sv_chepikov

«Хочется поздравить всю нашу олимпийскую четверку с долгожданной серебряной медалью. Мы очень рады, молодцы девчонки. Благодарим тренеров. Надеемся, что победа добавит позитивных эмоций, и следующее выступление в заключительной гонке пройдет не менее ярко», — пожелал Чепиков.

Тем временем Наталья Непряева и Юлия Ступак на Играх завоевали бронзу в командном спринте классическим ходом. Первое место в гонке заняла сборная Германии. Шведские лыжницы финишировали вторыми.

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россия биатлон олимпиада-2022 серебряная медаль
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