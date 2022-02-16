Встреча Путина и президента Бразилии Болсонару началась с крепкого рукопожатия

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару. Событие происходит в Москве.

Мероприятие началось с крепкого рукопожатия. Гость в ходе встречи отметил, что событие является сигналом для всего мира о хороших перспективах российско-бразильских отношений.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», — сказал Путин.

Стоит отметить, что лидеры ведут переговоры без длинного стола, так как Болсонару согласился сдать ПЦР-тест.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом глав государств разделял длинный стол. Причиной стало нежелание французского лидера сдавать ПЦР-тест.