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Встреча Путина и президента Бразилии Болсонару началась с крепкого рукопожатия

Политика
Встреча Путина и президента Бразилии Болсонару началась с крепкого рукопожатия
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару. Событие происходит в Москве.

Мероприятие началось с крепкого рукопожатия. Гость в ходе встречи отметил, что событие является сигналом для всего мира о хороших перспективах российско-бразильских отношений.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», — сказал Путин.

Стоит отметить, что лидеры ведут переговоры без длинного стола, так как Болсонару согласился сдать ПЦР-тест.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом глав государств разделял длинный стол. Причиной стало нежелание французского лидера сдавать ПЦР-тест.

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