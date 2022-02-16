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Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия Бангкока

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 14:35
Общество
Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия Бангкока
commons.wikimedia.org  /  Общественное достояние

Бангкок, 16 февраля. Таиланд принял решение о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Об этом заявил Королевский ученый совет. Тем не менее можно использовать оба названия — как Бангкок, так и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Второе название города попало в Книгу рекордов Гинесса как самое длинное в мире. Бангкок находится на восточном берегу реки Чаупхрая.

Власти Таиланда ранее одобрили въезд в страну для привитых российским «Спутником Лайт». Они могут приезжать на территорию этого государства только по программе «песочница». Путешественникам придется провести неделю на определенных территориях Таиланда.

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