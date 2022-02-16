Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия Бангкока

Бангкок, 16 февраля. Таиланд принял решение о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Об этом заявил Королевский ученый совет. Тем не менее можно использовать оба названия — как Бангкок, так и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Второе название города попало в Книгу рекордов Гинесса как самое длинное в мире. Бангкок находится на восточном берегу реки Чаупхрая.

Власти Таиланда ранее одобрили въезд в страну для привитых российским «Спутником Лайт». Они могут приезжать на территорию этого государства только по программе «песочница». Путешественникам придется провести неделю на определенных территориях Таиланда.