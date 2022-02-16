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Российская биатлонистка Анна Богалий оценила выступление женской команды в эстафете на ОИ в Пекине
Спорт
Российская биатлонистка Анна Богалий оценила выступление женской команды в эстафете на ОИ в Пекине
Prt Scr youtube.com  /  Биатлон и лыжи на Матч ТВ

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России Анна Богалий в разговоре с ФАН оценила выступление женской сборной по биатлону в эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине.

Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина принесли сборной России восьмое серебро на ОИ-2022. Они уступили Швеции.

Российская биатлонистка Анна Богалий оценила выступление женской команды в эстафете на ОИ в Пекине
ТАСС / MARTIN DIVISEK / EPA

По мнению собеседницы ФАН, женская команда сделала настоящий подарок болельщикам и всей стране в целом.  

«Большой подарок девчонки сегодня нам преподнесли. Мы просто рады безумно, что у нас есть серебряные медали. Нужно расценивать это как победу женского российского биатлона. Девчонки долго к этому шли. Рада за всех четверых, каждая внесла свой вклад в медаль. Безусловно, есть над чем работать, есть у нас штрафной круг, но в целом побеждает команда, все вчетвером, не по одному, а именно команда. Сегодня российская женская сборная завоевала серебряную медаль — все вместе», — отметила Анна Богалий.

Российская биатлонистка Анна Богалий оценила выступление женской команды в эстафете на ОИ в Пекине
Global Look Press / Aleksander V.CHERNYKH

Ранее двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Владимир Драчев передал поздравления женской российской сборной по биатлону.

Тем временем Олимпиада в Пекине продолжается. И копилка российской сборной пополнилась медалями. Правда, не золотыми, а бронзовыми. Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на ОИ-2022.

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