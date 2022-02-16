Астрологи назвали три знака зодиака, которые совершенно не умеют любить

Москва, 16 февраля. Желание любить и быть любимым присуще каждому, но не все способны испытывать это чувство по отношению к другому человеку.

Астрологи назвали три знака зодиака, неспособные открыть сердце для любви.

Козероги по натуре очень замкнутые личности, они недоверчивы и осторожны. Им трудно подпустить кого-то в свою зону комфорта. Представителям этого знака сложно открыться своему избраннику, поэтому между ним и партнером долгое время сохраняется дистанция. Козероги совсем не романтичны, не склонны совершать красивые поступки. Все это не идет на пользу отношениям.

Близнецы, наоборот, готовы совершать подвиги рад своей избранницы, говорить красивые слова и клясться в вечной любви. Однако вечность у Близнецов длится недолго, они с легкостью переключаются на другой объект воздыхания и испаряются бесследно из жизни прежнего возлюбленного. Отношения с Близнецами обречены на провал, предупреждают астрологи.

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считаются самым основательным знаком зодиака, при этом и самым эгоистичным. У представителей этого знака на первом месте всегда собственные нужды и потребности. Тельцов также считают энергетическими вампирами. Рожденные в этом созвездии предпочитают быть любимыми, а не любить сами. При таких данных Тельцам очень сложно найти пару, часто они остаются в одиночестве.

Некоторые знаки зодиака отличаются особенно ненавистью к людям. Астрологи объяснили, чем вызвано такое отношение окружающим.