«Американцы забыли о «красных линиях»: почему обращение Байдена к россиянам прозвучало как угроза

Нашумевшее обращение президента США Джо Байдена к россиянам прозвучало как вызов, поскольку содержащиеся в нем ультиматумы и угрозы дальнейшего давления на РФ напрямую касаются неприкосновенности красных линий. Об этом в беседе с ФАН сказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Политолог уверен, что эту речь Байдену готовили все последние месяцы, пока США вели войну на информационном уровне. И в момент кульминации, когда по американским расчетам должно было начаться российское «вторжение», президент Штатов сыграл бы роль этакого «миротворца». Но прогнозы не сбылись, как ни старались американцы выдать желаемое за действительное, а речь осталась. Поэтому и звучит она как ультиматум, а не как дипломатический шаг.

«Байден говорит о «кнуте», об ответственности за нападение на страны НАТО, считая, что на Украине Россия не остановится. Но ни о каких уступках речи не идет. Вспоминая о временах Великой Отечественной войны, он ставит России ультиматум. Так дипломатия не строится», — отмечает политолог.

из личного архива / Антона Бредихина

По словам Бредихина, ставя ультиматумы и обещая давить Россию на всех уровнях, американцы почему-то забывают о красных линиях нашей страны, которые не единожды обозначал президент Владимир Путин.

«Речь Байдена в стиле «Дорогие россияне!» вряд ли будет так чувственно воспринята нашими гражданами, как бы ни уповал на это Белый дом. Напротив, эта речь стала вызовом и прозвучала как угроза, потому, считаю, пора бы и нам подготовить ответ США», — заключил Бредихин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что обращение лидера США могло быть воспринято нашей страной более позитивно, если бы не содержало такого количества угроз российскому народу.