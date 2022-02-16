Эрбиль раскритиковал требование суда о передаче своих нефтегазовых контрактов Багдаду

Багдад, 16 января. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал «враждебным» решение Верховного суда республики касательно закона автономии о нефти и газе. Он был принят Эрбилем еще в 2007 году и установил свои директивы управления природными ресурсами, после чего регион стал торговать углеводородами напрямую с покупателями, не отчитываясь перед центральными властями. В частности, черное золото ныне экспортируется напрямую из Киркука в турецкий порт Джейхан для дальнейшей отправки иностранным импортерам.

On the federal Government's decision regarding oil and gas, KDP's Head: hostility towards the Regionhttps://t.co/CTSZMj8wHu — SHAFAQ News (@Shafaqnews) February 15, 2022

Накануне данный закон был признан высшей судебной инстанцией неконституционным. Согласно вердикту, Курдистан обязан передать нефтяные контракты правительству республики, точнее, министерству нефти, которое также должно провести аудит всех соглашений, заключенных Эрбилем с нефтегазовыми компаниями. Согласно постановлению, все действующие между автономией и представителями зарубежных государств договоры о разведке и разработке месторождений, а также добыче и экспорте углеводородов ныне признаются недействительными.

В свою очередь, Барзани подверг решение суда критике, назвав его «откровенно политическим» и противоречащим конституции республики. По его мнению, таким образом власти страны пытаются «противодействовать Курдистану и самой федеральной системе Ирака». Лидер автономии добавил, что надеется на разрешение данных разногласий между центральным и региональным правительствами и достижение консенсуса по нефтегазовым вопросам.

The top federal court in Iraq ordered Iraqi Kurdistan to deliver all of the oil it produces to Baghdad, calling the autonomous region's oil and gas law unconstitutional.https://t.co/KHsD15z7cR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 16, 2022

«Тем не менее мы объявляем всем, что Курдистан будет эффективно использовать любые инструменты воздействия для защиты своих конституционных прав», — подчеркнул Барзани.

По договору между Эрбилем и Багдадом, из 400 тысяч баррелей нефти, добываемых в автономии, около 250 тысяч направляется в распоряжение министерства нефти. Таким образом Курдистан компенсирует затраты на выплаты своим госслужащим и членам вооруженного формирования «Пешмерга». Однако касательно той части, что уходит из региона за рубеж напрямую, между сторонами неоднократно возникали споры и противоречия.