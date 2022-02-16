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Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 14:19
Олимпийские игры 2022
Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 16 февраля. Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой хранят нераскрытой на случай подмены или фальсификации пробы «А», заявил спортивный врач Андрей Звонков.

По словам специалиста, в случае «чистого» запасного образца спортсменку признают абсолютно невиновной в употреблении допинга. Фактически проба «Б» является страховкой спортсмена, отметил он.

«Проба «А» отправляется сразу в лабораторию, а проба «Б» хранится на тот случай, если вдруг выяснится, что проба «А» фальсифицирована. И если в пробе «Б» этого препарата не будет, то Валиева будет абсолютно чиста на этот счет», — поделился Звонков с NEWS.ru.

Результат Валиевой на Играх в Пекине будет считаться предварительными до вскрытия пробы «Б», заявили в МОК. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат триметазидин в минимальной дозировке.

Ранее врач Артем Катулин заявил, что в России не хватает хороших специалистов по спортивной фармакологии. Именно с этим связаны большинство скандалов с российскими атлетами.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»
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