Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»

Москва, 16 февраля. Допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой хранят нераскрытой на случай подмены или фальсификации пробы «А», заявил спортивный врач Андрей Звонков.

По словам специалиста, в случае «чистого» запасного образца спортсменку признают абсолютно невиновной в употреблении допинга. Фактически проба «Б» является страховкой спортсмена, отметил он.

«Проба «А» отправляется сразу в лабораторию, а проба «Б» хранится на тот случай, если вдруг выяснится, что проба «А» фальсифицирована. И если в пробе «Б» этого препарата не будет, то Валиева будет абсолютно чиста на этот счет», — поделился Звонков с NEWS.ru.

Результат Валиевой на Играх в Пекине будет считаться предварительными до вскрытия пробы «Б», заявили в МОК. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат триметазидин в минимальной дозировке.

Ранее врач Артем Катулин заявил, что в России не хватает хороших специалистов по спортивной фармакологии. Именно с этим связаны большинство скандалов с российскими атлетами.