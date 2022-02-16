Елена Ханга рассказала, как год назад нашла своего племянника-баскетболиста

Как рассказала телеведущая, ей неожиданно позвонили из баскетбольной федерации и пригласили на игру «Барселоны» и ЦСКА, заинтриговав обещанием сюрприза. Как оказалось, под восьмым номером в испанской команде играл племянник телеведущей - Адам Ханга. Журналистка гордится родственником, по ее словам, это очень талантливый, остроумный и привлекательный молодой человек. Его перспективы в баскетболе оценили даже в NBA, выказав желание приобрести игрока.