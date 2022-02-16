Пенсионерка из села Сеяха в ЯНАО попросила еду у депутатов

Салехард, 16 февраля. Жительница села Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) попросила депутатов предоставить ей бесплатно продукты питания, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Просьбу пенсионерки выполнил депутат Тимофей Лаптандер. Одинокая женщина обратилась к чиновникам за помощью. Помимо еды, ей нужна была срочная замена унитаза и выключателя. У пенсионерки также сломался водонагреватель. Депутаты решили указанные проблемы.

«Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат Заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер», — говорится в сообщении.

Депутаты Госдумы в январе 2022 года предложили предоставить пенсионерам новый способ оплаты коммунальных услуг, который избавит пожилых от лишних переплат. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции поддержал документ.