Госдеп США заявил о поддержке любого решения Украины по вопросу членства в НАТО

Вашингтон, 16 февраля. Американские власти поддержат любое решение Украины по вопросу ее членства в НАТО. Такое заявление замглавы Государственного департамента США Уэнди Шерман озвучила в интервью одному из местных изданий.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Белый дом «не будет принимать никаких решений об Украине без Украины».

«Это решение — не на стороне США. Это решение остается за украинским народом — чего он хочет, где он видит свое будущее», — сказала Шерман.

Возможность расширения НАТО за счет Украины ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, отсрочка рассмотрения вопроса о присоединении Киева к военному блоку не изменит ситуации, и Москва рассчитывает на незамедлительный ответ.