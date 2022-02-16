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Новый лидер Буркина-Фасо официально принес присягу

Весь мир
Новый лидер Буркина-Фасо официально принес присягу
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Уагадугу, 16 февраля. Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавляющий Патриотическое движение за сохранение и восстановление (MPSR), приведен к присяге в качестве президента Буркина-Фасо. Официальная церемония вступления в должность транслировалась в прямом эфире национального телевидения.

«Я клянусь своей честью перед всем народом сохранять, уважать и защищать Конституцию, основополагающий акт и законы республики. Клянусь приложить все усилия для обеспечения справедливости для всех жителей», — заявил во время речи новый глава государства.

Ранее гарант посетил регионы Уахигуйю и Солле, где провел мобилизацию и поднял боевой дух местных военнослужащих. Он отметил, что вооруженные силы страны остро нуждаются в современном оснащении, однако власти предпринимают необходимые усилия для решения сложившейся проблемы.

Население поддержало правительство и попросило руководство обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикальными исламистами. Гражданские видят в России освободителя и союзника, который поддержит их процесс освобождения от неоколониализма бывших метрополий.

Новый лидер Буркина-Фасо официально принес присягу
Global Look Press / Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев выразил уверенность, что новая волна освободительных движений в Африке может быть связана с Россией.

«Я думаю, что новой волне освобождения Африки "ЧВК Вагнера" придало импульс. Как будто сработал некий инструмент, который запустил волну этого освобождения. Здесь важно понимание механизма этого освобождения — оно может и назрело давно, может они и понимали, что нужно уходить, но они не понимали, как это сделать, каким образом. А тут появился реальный механизм, и они тут же поняли, что есть реальный путь и возможность действительно освободиться от неоколониального гнета», — сообщил аналитик.

Буркина-Фасо стала третьим государством, в котором власть перешла в руки молодых офицеров, уставших терпеть бесчинства коллективного Запада. Вдохновившись примером Ассими Гоита и Мамади Думбуйя, Дамиба избавил страну от ставленника Франции и решил построить новую, стабильно развивающуюся и суверенную республику.

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африка буркина-фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба приведен к присяге
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