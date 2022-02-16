Алжир и Мавритания построят международную трассу Тиндуф — Зуэрат

Алжир, 16 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун утвердил международный проект по строительству трассы с Мавританией. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации главы государства.

Алжирский лидер созвал заседание совета министров, во время которого участники изучили ряд важных региональных вопросов. По итогам встречи присутствующие приняли меморандум о взаимопонимании между соседними странами по прокладке дороги.

«Абдельмаджид Теббун и кабмин утвердили соглашение о строительстве международной трассы, соединяющей Алжир и Мавританию», — говорится в сообщении.

Группа национальных компаний построит дорогу протяженностью 775 километров между городами Тиндуф и Зуэрат. Примечательно, что это первый крупномасштабный проект для республики после обретения независимости, реализуемый за пределами границы.

Представители Совета министров уточнили, что открытие трассы увеличит объемы наземных грузоперевозок, что благоприятно скажется на экономике двух государств.

Алжир и Мавритания запустят морскую контейнерную линию 24 февраля. Новый маршрут предназначен только для коммерческих доставок, что поспособствует укреплению товарообмена между операторами соседних стран.