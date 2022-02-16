Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 14:31
14:31
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которые совершенно не умеют любить
14:27
Весь мир
Владимир Путин принял в Москве президента Бразилии Жаира Болсонару
14:27
Политика
Президент Турции Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным по телефону
14:26
Экономика
Президент РФ утвердил закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным казино
14:25
Олимпийские игры 2022
Актриса Марина Зудина считает взрослых ответственными за инцидент с Валиевой
14:24
Происшествия
Мужчина пострадал при обрушении строительных лесов на Тверской улице
14:24
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра 17 и 18 февраля
14:23
Общество
«Оружие XXI века»: предсказавший коронавирус математик раскрыл правду о пандемии
14:21
Происшествия
Стали известны подробности гибели женщины, которую сбила легковушка в Симферополе
14:19
Олимпийские игры 2022
Врач Звонков рассказал, как можно очистить имя Валиевой с помощью допинг-пробы «Б»
Все новости

Алжир и Мавритания построят международную трассу Тиндуф — Зуэрат
Весь мир
Алжир и Мавритания построят международную трассу Тиндуф — Зуэрат
pixabay.com  /  bory67

Алжир, 16 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун утвердил международный проект по строительству трассы с Мавританией. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации главы государства.

Алжирский лидер созвал заседание совета министров, во время которого участники изучили ряд важных региональных вопросов. По итогам встречи присутствующие приняли меморандум о взаимопонимании между соседними странами по прокладке дороги.

«Абдельмаджид Теббун и кабмин утвердили соглашение о строительстве международной трассы, соединяющей Алжир и Мавританию», — говорится в сообщении.

Группа национальных компаний построит дорогу протяженностью 775 километров между городами Тиндуф и Зуэрат. Примечательно, что это первый крупномасштабный проект для республики после обретения независимости, реализуемый за пределами границы.

Представители Совета министров уточнили, что открытие трассы увеличит объемы наземных грузоперевозок, что благоприятно скажется на экономике двух государств.

Алжир и Мавритания запустят морскую контейнерную линию 24 февраля. Новый маршрут предназначен только для коммерческих доставок, что поспособствует укреплению товарообмена между операторами соседних стран.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжир и Мавритания построят международную трассу Тиндуф — Зуэрат
трасса мавритания алжир
Комментировать