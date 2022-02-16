Федор Бондарчук сыграет путешественника Конюхова в фильме «Повелитель ветра»

Москва, 16 февраля. Актер Федор Бондарчук исполнит роль путешественника Федора Конюхова в новом фильме Игоря Волошина «Повелитель ветра». Съемки картины запланированы на весну 2022 года.

Конюхов известен тем, что совершил пять кругосветок и пересек на весельной лодке Тихий океан с востока на запад и с запада на восток. В основу картины ляжет история, произошедшая с путешественником в 2016 году. В тот год он установил мировой рекорд, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, сообщила пресс-служба компании Art Pictures Studio.

«Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», — заявил 54-летний артист.

Как отметила «Газета.Ru», Конюхов одобрил съемки. Он нашел то, что соединяет его и кино. Это путешествие, поскольку Конюхов считает, что в кинематографе этому тоже есть место.

У Федора Бондарчука готовится к выходу еще один проект. Это второй сезон сериала «Год культуры». Первые эпизоды выйдут 22 февраля на сервисе Premier.