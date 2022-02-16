Бородина заявила, что обвинившая ее в лицемерии Бузова строит из себя жертву

Москва, 16 февраля. Телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на заявление ее бывшей коллеги певицы Ольги Бузовой про точку невозврата в их общении.

Бородина обвинила Бузову в том, что та строит из себя жертву, а всех вокруг выставляет плохими. По словам Бородиной, певица бросила «Дом-2» за ее спиной ради нового проекта, таким образом пройдясь «по головам» ради карьеры.

Бородина также заявила, что никогда не набивалась в подруги к Бузовой и всегда считала ее просто коллегой. Чтобы дружить с Бузовой, нужно все время говорить, какая она замечательная и петь дифирамбы и ее песни, добавила Бородина.

«Никому с тобой комфортно на работе не было. Задай себе вопрос: почему? Хотя все всегда тебе помогали», — написала Бородина в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущая заявила, что они с Бузовой слишком разные и она не считает это своим минусом. Она прокомментировала слова Бузовой о том, что точкой невозврата в их общении стал приход блогера Давы на место ведущего «Дома-2». По мнению Бородиной, приглашением Давы занимались продюсеры проекта и эти вопросы она решать не может. Она отметила, что не готова ради нее уходить с работы.

Ранее Бузова раскритиковала Бородину за то, что она согласилась продолжать работать на проекте «Дом-2», когда ведущим в шоу пришел блогер Дава, с которым Бузова раньше состояла в отношениях.