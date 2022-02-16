Лавров обвинил страны Запада в отсутствии воспитания на фоне истерии о "нападении" России

Москва, 16 февраля. Антироссийская пропаганда стран Запада о «вторжении» России на Украину вызывает недоумение и говорит об отсутствии воспитания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского Форин-офиса добавил, что об «элементарном отсутствии воспитания» Запада говорят попытки его лидеров диктовать российским представителям власти, как им следует себя вести на политическом поле.

Об этом Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговоров в Москве.

«В том, что касается вашего наблюдения за продолжающейся «истерией», конечно, нас это сильно, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение», — говорит министр иностранных дел РФ.

Ранее Лавров назвал истерию западных государств в отношении России «информационным терроризмом».