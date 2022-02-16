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«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ составляют менее 7%

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 14:02
Экономика
«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ составляют менее 7%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Объем голубого топлива в подземных хранилищах Европы опустился ниже 7%. Соответствующие сведения представил российский холдинг «Газпром».

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 14 февраля объем активного газа в европейских ПХГ на 22,3% ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 93,4% от объема сырья, который закачали в летний период.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетнюю историю наблюдений. Так, по состоянию на 12 февраля запасы сырья в ЕС оказались на 1 млрд «кубов» ниже минимального показателя на эту дату.

Заполненность украинских подземных хранилищ также упала до минимума и равняется 10,8 млрд кубометров. Это на 9,1 млрд куб. м меньше, чем в минувшем году, и на 4,5 млрд кубометров ниже уровня на момент старта закачки в апреле 2021 года.

«Северный поток — 2» способен стабилизировать газовый рынок ЕС уже сегодня, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Благодаря российскому проекту еврозоне удастся преодолеть последствия энергетического кризиса.

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Все новости / Экономика / «Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ составляют менее 7%
Газпром европа пхг запасы газа
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