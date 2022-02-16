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Грефа утвердили в качестве представителя продвижения заявки РФ на проведение «Экспо-2030»

Экономика
Грефа утвердили в качестве представителя продвижения заявки РФ на проведение «Экспо-2030»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру председателя Сбербанка Германа Грефа в качестве представителя по вопросам продвижения заявки России на проведение «Экспо-2030» в Москве.

В 2021 году Москва стала первой среди мировых столиц, кто направил заявку на право проведения всемирной универсальной выставки «Экспо-2030». Официальное письмо, подписанное главной кабмина Михаилом Мишустиным, передали в Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions — BIE).

«Экспо-2030» является крупнейшей международной экспозицией, которая объединяет достижения мировых компаний в области науки, техники, архитектуры и искусства. Мероприятие проводится каждые пять лет с 1851 года. Наследием такой выставки стала, например, Эйфелева башня в Париже.

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путин греф экспо-2030
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